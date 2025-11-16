Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem show juntos de Dua Lipa em São PauloReprodução / X
A relação entre os dois sempre despertou atenção dos fãs. Em setembro de 2017, após se apresentar no Rock in Rio, Shawn Mendes passou a seguir Bruna nas redes sociais, gesto que alimentou especulações. Poucos dias depois, um vídeo divulgado por um fã sugeriu um encontro da dupla durante o show de Justin Timberlake no festival.
Em 2019, o cantor voltou a interagir com publicações da atriz. Neste ano, rumores ganharam novo fôlego depois de uma página nas redes sociais afirmar que Bruna e Shawn teriam sido vistos em clima de romance no after show do cantor no Lollapalooza Brasil. O encontro teria ocorrido em uma festa organizada por João Silva, filho de Faustão.
Em setembro, Bruna publicou um álbum de fotos de sua viagem à Itália. A curtida de Shawn Mendes nas imagens reacendeu comentários sobre uma possível reaproximação.
eu apoio a bruna sair de cena e deixar o shawn e o joao gui se unirem e ter um romance pic.twitter.com/w1hegBAHH0— gus t a vo (@gxnesisgus) November 16, 2025
shawn mendes pegando na cintura da bruna marquezine e ficando atrás dela, aiai viu pic.twitter.com/Q0Yo30Sfz4— lena⁷ (@garfieldsthings) November 16, 2025
Shawn Mendes no Brasil
Em Salvador, o cantor surpreendeu funcionários de uma floricultura no Mercado do Rio Vermelho ao escolher pessoalmente um buquê. O gesto repercutiu entre os trabalhadores do local.
Na semana seguinte, o artista viajou para Belém. Lá, se reuniu com o cacique Raoni e participou de atividades relacionadas à COP30. Mendes deixou a cidade no sábado (15). No mesmo dia, apareceu em Campinas, onde foi fotografado por fãs, e à noite já estava em São Paulo para acompanhar o show de Dua Lipa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.