Ana Castela ganha festa surpresa no aniversário de 22 anos - Reprodução / Instagram

Ana Castela ganha festa surpresa no aniversário de 22 anosReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2025 13:15

Rio - Ana Castela celebrou a chegada dos 22 anos cercada por amigos, familiares e uma série de homenagens neste domingo (16). A cantora, que está em Londrina para aproveitar a data ao lado dos mais próximos, foi surpreendida ainda na noite de sábado (15) com uma festa.

fotogaleria

A artista compartilhou nos stories o momento em que entrou no local e percebeu a surpresa, sendo recebida com balões personalizados, música e muitos abraços. Entre os registros, mostrou detalhes da decoração e o bolo em tons de rosa e cinza. Após a virada para o dia 16, ela também publicou vídeos estourando garrafas de espumante e posando ao lado dos convidados.No feed, Ana divulgou um carrossel com fotos da noite e brincou com a própria idade na legenda: "Fiz 22! Ainda preciso pedir pra sair, mãe?"O namorado, Zé Felipe, não conseguiu estar presente na festa surpresa por compromissos profissionais, mas fez questão de se juntar à aniversariante nas primeiras horas do domingo após uma maratona de viagens entre Goiânia, Rio de Janeiro e Londrina.O sertanejo iniciou o dia participando do aniversário da mãe, Poliana Rocha, em Goiânia. À tarde, seguiu para o Rio, onde realizou um show já na madrugada. Logo após a apresentação, embarcou novamente em seu jatinho particular rumo ao Paraná. Às 04h30, encontrou Ana, que registrou a chegada e comemorou a visita: "Olha quem chegou!"Nas redes sociais, Zé também publicou uma declaração dedicada à namorada: "Hoje o dia é dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você." Ana respondeu com bom humor: "Que lindo! (Ele postou a foto que eu ia postar!) Amo você, obrigada por tudo."A sogra da cantora, Poliana Rocha, também enviou felicitações: "Parabéns pelo seu dia! Que este novo ano de vida seja marcado por crescimento, alegrias e momentos que fortaleçam a sua essência! Que você receba em dobro toda a bondade, simplicidade que espalha por onde passa." Em outro trecho, reforçou: "Aproveite muito seu dia, celebre com o coração aberto e saiba que desejo a você um ciclo lindo, abençoado e cheio de realizações. Feliz aniversário!"Ana Castela e Zé Felipe assumiram o relacionamento em outubro, após boatos de romance. Desde então, seguem aparecendo juntos em compromissos profissionais e pessoais, além de terem lançado o feat "Sua Boca Mente". A cantora já conheceu os três filhos de Zé com Virginia Fonseca: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.