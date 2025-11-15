Júlio Cocielo é flagrado na festa de aniversário de Tata Estaniecki - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2025 21:17

Rio - Júlio Cocielo foi visto na festa de aniversário da ex-mulher, Tata Estaniecki, neste sábado (15). A influenciadora celebra seus 32 anos com a tradicional festa na piscina , realizada neste ano na casa da irmã, Louise Estaniecki, em São Paulo.

O youtuber apareceu ao fundo de um vídeo publicado pelo grupo de pagode que se apresentou no evento, e a presença dele rapidamente repercutiu entre os fãs nas redes sociais. Em seguida, o influenciador aparece em outro vídeo dando bebida na boca do cantor.

Esta é a primeira comemoração da família desde que o casal, que esteve junto por oito anos, anunciou o divórcio em outubro . Juntos, eles são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.