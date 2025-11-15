Poliana realiza sonho antigo de CarinaReprodução/Instagram

Rio - Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, surpreendeu Carina Costa, babá da neta Maria Flor, ao ajudá-la a realizar um sonho antigo. A empresária presenteou a profissional com a aplicação de megahair, enquanto Carina vive a contagem regressiva para seu casamento.
Nas redes sociais, a babá compartilhou neste sábado (15) um vídeo exibindo o novo visual. “Eu sempre imaginei ter um cabelo assim… e agora é real! Gratidão enorme à Poliana, que me presenteou e tornou esse momento possível”, escreveu na legenda.
Nos comentários, os seguidores elogiaram a transformação. “Ficou perfeito, Cacá! Você vai ficar linda no dia do seu casamento”, disse uma internauta. “Parabéns, tia Cacá! Está lindaaaaa! Vovó Poli arrasou no presente”, comentou outra.