Poliana realiza sonho antigo de CarinaReprodução/Instagram
Poliana Rocha realiza sonho de babá de Maria Flor
Prestes a se casar, Carina se emocionou com o presente da pela influenciadora
Poliana Rocha realiza sonho de babá de Maria Flor
Prestes a se casar, Carina se emocionou com o presente da pela influenciadora
Tata Estaniecki celebra 32 anos com festa na piscina
Recém-divorciada, a influenciadora optou por organizar a comemoração deste ano na casa da irmã
Luana Piovani contesta valor da pensão paga por Pedro Scooby e diz se sentir mãe solo; surfista responde
Atriz desabafou sobre a dinâmica familiar
Virginia Fonseca acompanha jogo da Seleção e demonstra apoio a Vini Jr. em Londres
Influenciadora apostou em uma blusa tradicional verde e amarela, estampada com o número sete usado pelo atacante
Shawn Mendes se despede de Belém após participar da COP30
Cantor interagiu com os fãs presentes no aeroporto da região
Angélica, Luciano Huck e Andre Marques se reúnem em jantar com amigos
Ator preparou um arroz do mar e churrasco para os colegas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.