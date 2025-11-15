As irmãs Simone e SimariaReprodução/Instagram
"Eu não me vejo mais voltando como dupla. Isso não está nos meus planos. Mas Deus tem todos os planos da nossa vida: se Deus quiser ela vai voltar a trabalhar no ano que vem. De repente ela lança o projeto dela, que vai ser uma bênção”, afirmou ela em entrevista a rádio "Band FM De Pertinho", nesta sexta-feira (14).
A artista lembrou que, desde o fim da dupla em 2022, as duas seguiram carreiras individuais, mas seguiram unidas fora dos palcos. “Fui uma apoiadora muito grande e tive esse lado meio mãe da minha irmã, sabe? Se ela volta com a carreira dela e tudo corra bem, a gente pode matar a saudade, fazer a volta de Simone & Simaria em umas quatro capitais para matar a saudade do povo”.
Simone reconheceu o peso da trajetória que construiu ao lado de Simaria e disse que não descarta apresentações pontuais. “A gente não pode dizer ‘não’. Escrevemos uma história tão linda. Se for da vontade de Deus, por que não fazer uns quatro eventos assim para matar essa saudade? Mas fora isso, eu pretendo continuar com a minha história como Simone Mendes, que vem sendo construída com muito carinho, luta. Vou para o quarto ano de carreira solo, e conseguindo emplacar um sucesso atrás do outro”.
Em recente entrevista ao DIA, a cantora reforçou que a relação familiar ficou mais leve após o encerramento da parceria profissional. “Estamos vivendo uma fase linda, porque hoje somos apenas irmãs, sem obrigações”, declarou.
