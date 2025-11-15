Silvânia Aquino quebra silêncio sobre saída do Calcinha Preta - Reprodução/Instagram

Silvânia Aquino quebra silêncio sobre saída do Calcinha PretaReprodução/Instagram

Publicado 15/11/2025 21:50

Rio - Silvânia Aquino, 52 anos, usou as redes sociais neste sábado (15) para falar pela primeira vez sobre sua saída da banda Calcinha Preta, onde permaneceu por 25 anos. Em uma live, a cantora desabafou e revelou que o desligamento não partiu dela. “Eu me pronunciei quando coloquei meu desligamento, mas não foi por vontade minha. Eu precisava fazer, e só tenho a agradecer a todos os fãs”, afirmou.

A artista contou que deixar o grupo não estava em seus planos e reforçou que a decisão foi inevitável. “Eu não sairia da banda. Mas eu só entro na sua casa se você deixar. Quando coloquei o meu desligamento, não foi por vontade minha, mas eu precisava fazer”, comentou.

Silvânia também confirmou que não retornará ao Calcinha Preta e que já está buscando novos caminhos para sua carreira. “Volta ou não volta? Não, não há volta. O meu ciclo na Calcinha Preta se encerrou”, declarou.

Ao final da transmissão, ela agradeceu o carinho dos fãs que a acompanham desde o início da trajetória e reconheceu o papel importante da banda em sua história. “A banda precisa seguir. Eu vou caminhar, sim. Agradeço muito à família Calcinha Preta”, finalizou.