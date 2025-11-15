Luana Piovani contesta valor da pensão paga por Pedro Scooby e afirma se sentir mãe solo - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2025 15:09

Rio - Luana Piovani voltou a expor divergências com Pedro Scooby ao afirmar que o valor da pensão paga pelo surfista é "bem inferior" aos gastos que tem com os filhos. A atriz declarou que assume quase todas as responsabilidades parentais e reforçou que o tema não se limita ao aspecto financeiro.

Luana é mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10. "Eu me sinto mãe solo de duas crianças. Já me senti mãe solo de três, hoje me sinto de duas. O pai dos meus filhos paga pensão alimentícia, porém de valor bem inferior ao gasto que eu tenho com as crianças. Inclusive, essa é uma das nossas questões que está em processo de julgamento", afirmou Luana em entrevista à revista Quem.



A atriz também falou sobre o peso emocional da maternidade. "Mãe solo é uma mulher que tem a responsabilidade total sobre a criação dos filhos, não só financeira, mas dedicação de tempo, atenção, tomada de decisões, urgências que acontecem e que alguém tem que resolver, lidar com todos os compromissos que as responsabilidades materna e paterna acarretam", explicou.

Segundo ela, a sobrecarga ultrapassa a questão material: "Não são só as responsabilidades financeiras que enlouquecem e exaurem uma mãe, e sim o fato dela ter que 24 horas por dia estar atenta e comprometida com todas as responsabilidades que a criação de um ser humano pede".



Ao comentar sua mudança para Portugal, em 2019, Luana destacou que a decisão foi tomada em conjunto com Scooby. "O que as pessoas não entendem, acho que inclusive o pai das crianças também não, é que a decisão de vir para Portugal foi tomada por um casal. Eu não peguei meus filhos e trouxe sozinha", ironizou.

Ela afirmou que a escolha considerou segurança e qualidade de vida: "Houve um pensamento acerca da segurança e da liberdade das crianças morando aqui. O fato de ele ter feito uma nova família e ter voltado para o Brasil não muda o pensamento nem a realidade que fez com que nós tomássemos, juntos, essa decisão".



A atriz ainda rebateu sugestões de retorno ao Brasil. "Não pode ser possível o pensamento ‘a conta de vocês é muito alta’ ou ainda ‘voltem para o Brasil que aqui gasta-se menos e ganha-se mais’. Nunca foi esse o pensamento que esteve presente junto à nossa decisão de mudança de país", salientou.



Em seguida, reforçou que o sacrifício da mudança não deve ser descartado: "Não acho justo jogar todo o sacrifício que fizemos ao atravessarmos o Atlântico porque ele resolveu voltar para o Brasil e ser feliz com aquela vida irada que ele consegue levar em meio àquela realidade violenta que o carioca tem que aturar".



Por fim, Luana citou um aprendizado sobre exposição pública. "Não dar a menor importância para o que os outros dizem e sim estudar e confiar nos que são importantes para você", concluiu.



Scooby rebate



Também à Quem, Pedro Scooby reagiu às declarações da ex-mulher e apresentou sua visão sobre a rotina familiar. "É que as crianças são três, na verdade, né? Ela tá falando do Bem e da Liz, que moram com ela, e o Dom mora comigo no Rio. Então a gente vai tentando fazer o máximo pra estar próximo deles. Ela do Dom, e eu do Bem e da Liz", esclareceu.



O atleta afirmou que mantém presença constante na vida dos filhos. "Geralmente, eles passam dois meses das férias comigo. E sempre vou no final do ano para Portugal. Tento ir, né? Sempre que eu posso, vou para Portugal", disse. Scooby ainda elogiou Luana: "Eu acho ela uma ótima mãe, uma atriz incrível, uma pessoa muito bonita e desejo tudo de melhor pra ela".



Ele também ressaltou que, apesar das divergências, o diálogo prevalece. "Acho que nossos problemas, quando a gente tá divergindo ali sobre as crianças, em alguma coisa, têm uma parte que a gente resolve na Justiça, mas a gente se comunica, a gente tenta se comunicar bem, a gente conversa, toma algumas decisões juntos", afirmou.



Segundo o surfista, a divisão de decisões ocorre de forma prática: "Claro que com as crianças morando com ela, ela acaba tomando mais decisões sobre a vida do Bem e da Liz, e eu mais decisões sobre a vida do Dom. Mas a gente está sempre se comunicando, eu com ela, ela comigo", garantiu.