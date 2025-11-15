Roberto Carlos durante show em São PauloLucas Ramos / Brazil News
Laura é uma das sete netas e netos do artista. No primeiro casamento, com Cleonice Rossi, conhecida como Nice, Roberto Carlos acolheu Ana Paula, filha dela de uma união anterior, e teve dois filhos biológicos: Dudu Braga e Luciana.
Anos depois, o cantor se uniu à atriz Mirian Rios. A relação terminou, mas foi nesse período que ele reconheceu seu quarto filho, Rafael Braga, em 1991, após exame de DNA.
Ele também foi casado com Maria Rita, que encerrou o ciclo de uniões oficiais do artista, pois desde a morte da mulher não assumiu novos relacionamentos.
Rafael é pai de João Paulo e Maria José. Dudu, que morreu em 2021 em decorrência de um câncer, deixou três filhos: Gianpietro, Giovanna e Laura, a mais nova. Luciana, por sua vez, é mãe de Ava e Cora. Ana Paula, criada por Roberto Carlos desde a infância, morreu em 2021 após um ataque cardíaco e não deixou descendentes.
