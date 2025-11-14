Reynaldo Gianecchini e a mãe, Heloísa Andy Santana/Brazil News

Rio - Reynaldo Gianecchini foi surpreendido com uma celebração de aniversário no final do espetáculo "Um Dia Muito Especial", em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, nesta sexta-feira (14). O ator completou 53 anos no dia 12 de novembro. 
Reynaldo Gianecchini celebrou aniversário com festa surpresa após peça - Andy Santana/Brazil News
Heloísa Gianecchini, mãe do artista, estava na plateia ao lado de outros familiares e subiu ao palco para cumprimentar o filho. O ator ganhou um bolo com enfeite em sua homenagem e se emocionou quando cantaram o tradicional "parabéns".