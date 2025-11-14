Gaby Spanic realizou seis procedimentos na face - Reprodução/Instagram

Gaby Spanic realizou seis procedimentos na faceReprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 21:43

Rio - Gaby Spanic, 51 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar seu novo visual após passar por uma harmonização facial. A atriz, que recentemente deixou o reality show "A Fazenda 17", realizou seis procedimentos estéticos com o objetivo de rejuvenescer a aparência.

O pacote incluiu lifting temporal com fios de PDO, aplicação de fios de PDO na face, preenchimento labial, preenchimento de mento, preenchimento malar e o laser Red Touch.

A ex-peoa compartilhou nos stories do Instagram imagens do antes e depois, e a transformação rapidamente chamou atenção. Muitos fãs apontaram que o resultado remete à época em que Gaby protagonizava a novela "A Usurpadora", exibida em 1998, quando a atriz tinha 24 anos.

A semelhança fez as fotos viralizarem nas redes sociais e rendeu comentários dos fãs. “Ela tá na vibe Paulina Martins agora kkk”, escreveu uma seguidora. “Gaby é maravilhosa e agora está ainda mais! Amei o resultado”, elogiou outra.