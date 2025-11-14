Gaby Spanic realizou seis procedimentos na faceReprodução/Instagram
Gaby Spanic faz harmonização facial e transformação impressiona os fãs
Atriz, recém-saída de 'A Fazenda 17', fez seis procedimentos no rosto
Luísa Sonza rebate acusação de rivalidade com Anitta: 'Deprimente'
Cantora foi criticada ao falar sobre expansão do funk em entrevista
Após eliminar 75 kg, Thais Carla se emociona ao descer tobogã
Influenciadora passou por cirurgia de redução de estômago em abril deste ano
Shawn Mendes visita floricultura em Salvador e surpreende funcionária
Cantor canadense está passeando pelo Brasil
Homem que ‘atacou’ Ariana Grande é conhecido por invadir eventos e agarrar celebridades
Jovem mantém conta no Instagram onde exibe vídeos das invasões a shows e eventos esportivos
Ex-BBB João Luiz Pedrosa faz homenagem após morte da mãe: 'Fica em paz'
Influenciadora recebeu o carinho dos amigos nas redes sociais
