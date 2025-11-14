Ana Castela fica incrédula com diferença de tamanho de aliança dela para de amiga - Reprodução / Instagram

Ana Castela fica incrédula com diferença de tamanho de aliança dela para de amigaReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2025 18:02

Rio - Durante um jantar em Las Vegas, na madrugada desta sexta-feira (14), Ana Castela, 21, divertiu os amigos ao comparar sua aliança, avaliada em cerca de R$ 75 mil e presente de Zé Felipe, 27, com as joias de um casal próximo. A cantora sertaneja está nos Estados Unidos após participar do Grammy Latino 2025.

Antes de sair do hotel, Ana contou nas redes que ainda estranhava o fuso horário e confessou o cansaço. “Eu estou morrendo de sono agora. É difícil. E eu estou com um sono, mas hoje eu me recuso a ficar no hotel. Vou sair”, disse.

No restaurante, a artista observou o tamanho da aliança do casal de amigos Hugo e Gigi e transformou a situação em piada. “Eu queria mostrar para vocês o tamanho da aliança do Hugo e da Gigi. Uai, gente, isso aqui não dobra o dedo! Aqui! Não dobra o dedo, você bota aqui, ó, botou, travou, não dobra”, afirmou. Outro convidado reforçou a brincadeira: “É quase uma armadura de ferro aí”.

Ana seguiu no tom descontraído. “Não, é para mostrar que está casado mesmo”, comentou. Foi então que um dos amigos lançou uma indireta que viralizou: “Olha lá. Indireta aí, viu Zé Felipe”. A cantora entrou na provocação e comparou sua própria joia. “Se não for assim, eu nem quero. Olha o tamanhozinho da minha, que isso, é vergonha de me mostrar? Olha aqui! A minha é só o cristalzinho quando está do lado da sua”, disparou, mantendo o clima leve da noite em Vegas.