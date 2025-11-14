Pocah e Ronan Souza - Daniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 14/11/2025 16:50

Rio- Ronan Souza desabafou sobre o fim do noivado com Pocah em um texto postado nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (14). Ele iniciou falando que como tudo veio à tona ontem, tirou um tempo para pensar antes de falar qualquer coisa.

"Por isso, ainda não tinha me pronunciado para meus amigos, família e para todo mundo que sempre acompanhou e respeitou nossa relação. Foram anos que marcaram a minha vida de um jeito que eu nunca vou esquecer. A gente construiu parceria, crescimento, sonhos e momentos que vou levar comigo para sempre. Hoje seguimos caminhos diferentes, e isso dói (não vou mentir). Eu desejo, de coração, tudo de melhor para a pessoa que mais somou comigo e que me deu o meu maior presente: a nossa Toyah", iniciou o empresário, citando a filha da cantora, com quem tinha uma relação forte.

"Não é simples encerrar um ciclo tão grande. É um misto de gratidão, respeito, saudade e aceitação. Mas acredito que tudo na vida tem seu tempo e seu propósito. Obrigado de verdade a cada pessoa que mandou uma mensagem, uma palavra de apoio ou simplesmente lembrou de mim. É nesses momentos que a gente vê quem realmente está por perto. Sou muito grato por isso. Vida que segue", concluiu.

Pocah e Ronan estavam juntos há 6 anos e ficaram noivos em 2021, durante o programa "Mais Você", um dia após ela ser eliminada do "BBB 21".