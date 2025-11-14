Ariana foi supreendida durante première de 'Wicked: Parte II', em Singapura - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 19:15

Rio - O homem que agarrou a atriz Ariana Grande durante um evento de divulgação do filme “Wicked: Parte II”, na última quinta-feira (13), em Singapura, foi identificado pelas autoridades. Trata-se de Johnson Wen, de 25 anos, um jovem que já é conhecido nas redes sociais por produzir conteúdo no qual quebra barreiras de segurança para se aproximar de celebridades.

Em junho deste ano, ele invadiu o palco de um show da cantora Katy Perry. A artista se assustou com a presença inesperada e o expulsou rapidamente do palco. Em entrevista ao site australiano 9News, Johnson descreveu o momento. “Eu disse ‘deixa eu subir no palco com você’, aí ela (Katy Perry) surtou porque percebeu que eu não era artista”.

Antes disso, ele já havia invadido apresentações de The Weeknd e da dupla The Chainsmokers, além de conseguir também romper barreiras de segurança nas Olimpíadas de Paris e da Copa do Mundo Feminina da FIFA.

Em suas publicações, o jovem costuma debochar das situações e afirmar que realiza as invasões “por diversão”. Após o episódio com Ariana Grande, Johnson compartilhou o vídeo do momento e ainda escreveu: “Querida Ariana Grande, obrigado por me deixar pular com você no tapete amarelo”. Mais tarde, ele revelou que chegou a ser preso pelo incidente em Singapura, mas foi liberado em seguida: “Estou livre depois de ter sido preso”, comentou de forma irônica.

Johnson já foi detido outras vezes e é proibido de entrar em alguns estádios e casas de shows na Austrália.