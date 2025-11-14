Patrícia Poeta comemora alta hospitalar do filho após 7 semanas de internaçãoReprodução / Instagram
O DJ permaneceu sob cuidados intensivos desde que o quadro infeccioso se agravou. Entre as imagens divulgadas, Patrícia exibiu o filho ao lado da equipe médica e também relembrou o aniversário que comemorou dentro da unidade de saúde, durante o período em que o acompanhou de perto. Felipe é fruto do antigo relacionamento da comunicadora com Amauri Soares.
"Foram 7 semanas, que pareceram muito mais. De aflição, preocupação, muita luta, resiliência e fé", escreveu ela. Patrícia ainda mencionou a rotina intensa entre Rio e São Paulo. Enquanto Felipe permanecia internado, a jornalista seguia com as gravações do "Encontro", na TV Globo, e viajava com frequência para acompanhar o tratamento. "Teve muito bate e volta na ponte aérea também. Sempre mentalizando o dia que esse momento chegaria, meu filho: sua ida pra casa. E chegou, graças a Deus", afirmou.
A apresentadora também agradeceu o apoio recebido durante o período. "Muito obrigada a todos que entraram nessa corrente de oração e boas energias. Vocês foram fundamentais! A toda equipe médica, de enfermagem e a todos os funcionários do hospital: não tenho palavras suficientes para agradecer por todo apoio. Minha eterna gratidão!!! Vocês se tornaram família!", declarou.
Segundo Patrícia, Felipe inicia agora uma nova etapa da recuperação, desta vez em casa e seguindo orientações médicas. "Felipe agora começa uma nova fase da recuperação, em casa – firme e forte. Amor não falta", finalizou.
