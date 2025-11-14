Patrícia Poeta comemora alta hospitalar do filho após 7 semanas de internação - Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2025 15:43

Rio - Felipe Poeta, de 23 anos, deixou o hospital nesta sexta-feira (14) depois de enfrentar uma infecção no joelho que levou a uma cirurgia e a uma internação de sete semanas no Rio. A informação foi compartilhada pela apresentadora Patrícia Poeta, de 49 anos, que publicou registros do momento nas redes sociais.