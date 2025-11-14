Shawn Mendes surpreende funcionária ao comprar buquê em floricultura de Salvador, na Bahia Reprodução / Instagram

Rio - Shawn Mendes, cantor canadense, surpreendeu uma funcionária ao aparecer em uma floricultura no Mercado do Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia. O artista escolheu pessoalmente um buquê, deixando a equipe da loja animada com a visita inesperada.
Shawn Mendes surpreende funcionária ao comprar buquê em floricultura de Salvador, na Bahia - Reprodução / Instagram
Shawn Mendes assistiu ensaio de Carlinhos Brown em Salvador - Reprodução de Vídeo
Ivete Sangalo e Shawn Mendes - Reprodução / X
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, ao lado de Shawn Mendes - Reprodução / Instagram
Shawn Mendes - Victor Chapetta / Brazil News

"Sim, é real! Shawn Mendes passou na Acácia Flores e saiu com um buquê magnífico! Flores escolhidas por ele mesmo. No Mercado Rio Vermelho acontece de tudo! E ainda estamos tentando superar esse momento!", contou uma funcionária da floricultura em publicação nas redes sociais.

O artista está no Brasil há pouco mais de uma semana. No Rio de Janeiro, se hospedou no Copacabana Palace, onde acenou e tirou fotos com fãs em frente ao hotel. Durante a estadia, participou do Earthshot Prize, prêmio organizado pelo Príncipe William, e se apresentou no evento. Também visitou o Cristo Redentor, tradicional ponto turístico da cidade.

Depois partiu para Salvador e conheceu atrações locais, como a praia do Porto da Barra, recebeu fãs e chegou a visitar a casa da cantora Ivete Sangalo, posando ao lado do filho dela, Marcelo Sangalo.

Atualmente, o cantor segue viagem pelo país e já se encontra em Belém do Pará, onde deve continuar conhecendo as belezas locais e acompanhar a COP30, encontro que reúne líderes mundiais para debater o futuro do planeta.
Assista: