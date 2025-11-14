Fernanda Lima contou bronca em Rodrigo Hilbert por criação dos filhos Reprodução/YouTube
Fernanda Lima revela bronca em Rodrigo Hilbert por atitude com os filhos
Casal teve divergência após ator passar por cima das decisões da apresentadora para agradar os herdeiros
Ronan Souza desabafa sobre término com Pocah: 'Isso dói'
Os dois ficaram juntos por seis anos
Ex-Fazenda Marina Ferrari anuncia fim de namoro com Gustavo Malafaia
Influenciadora declarou que ex-namorado a magoou 'da forma mais dura'
Patrícia Poeta celebra alta hospitalar do filho após quase dois meses internado
Felipe Poeta passou por uma cirurgia no joelho após contrair infecção
Luiza Ambiel revela que condomínio em que mora foi invadido por bandidos: 'Pânico'
Ex-Banheira do Gugu conta que criminosos renderam um casal de vizinhos
Vídeo! Xande de Pilares ‘presenteia’ fãs que não conseguiram entrar em show
Cantor relembrou sucesso do Revelação em apresentação especial diante de fila
