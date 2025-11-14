Fernanda Lima contou bronca em Rodrigo Hilbert por criação dos filhos - Reprodução/YouTube

Publicado 14/11/2025 17:58

Rio - Fernanda Lima abriu o jogo sobre as divergências com Rodrigo Hilbert na criação dos três filhos. A apresentadora relembrou episódios em que chamou atenção do marido após ele se unir a João, Francisco e Maria Manoela para contrariar as decisões dela.

Ao retornar do sítio da família, o ator se juntou aos gêmeos para pedir comida japonesa ao invés de jantar a comida preparada pela mulher. Em outra situação, ele queria que os adolescentes faltassem o colégio para assistirem um jogo de futebol. E depois fez a vontade da caçula de ir vestida de Wandinha para a escola.

"Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está segunda, terça e quarta-feira no sítio, a vida aqui está acontecendo. Não adianta chegar na quinta e querer fazer o 'pai herói', porque você está mudando toda a ordem das coisas", afirmou no podcast "TerapiRa".

Fernanda Lima destacou que não é saudável fazer, sem exceção, os desejos dos filhos. "Atender a todos os pedidos de uma criança só vai fazer mal a ela e bem a você, que está aí se sentindo faltoso por conta dos três dias. Pedir sushi enquanto tem comida na mesa e vir fazer o papel de filho mais velho pedindo para eles faltarem aula só vai fazer mal a eles", disse ela.