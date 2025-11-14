Marina Ferrari anunciou término do namoro com Gustavo Malafaia - Reprodução/Instagram

Marina Ferrari anunciou término do namoro com Gustavo Malafaia Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 16:48

Rio - Marina Ferrari comunicou nesta sexta-feira (14) o término do relacionamento de um ano e meio com Gustavo Malafaia. A ex-integrante de "A Fazenda 13" explicou a ausência do ex-parceiro em suas redes sociais e se mostrou decepcionada com o empresário.

fotogaleria

"Como vocês podem ver pela minha carinha, eu não estou muito bem. Sempre fui muito verdadeira aqui e, nesse momento, não podia ser diferente. Estão perguntando: 'Mari, cadê o Gustavo?'. Até então estava tudo bem e respondi: 'Está trabalhando, já, já ele está de volta'. Mas ele já voltou para a Maceió. Resumindo, a gente não está mais namorando. O Gustavo não mora mais aqui", contou nos Stories.

A influenciadora revelou que está desapontada com atitudes do empresário que levaram ao fim na relação amorosa. "Me decepcionou de uma maneira inaceitável. Me magoou da forma mais dura que já passei na minha vida, por incrível que pareça. Não vou ficar falando detalhes, mas é muito triste quando você oferece o mundo para uma pessoa e ela não valoriza", disse ela.