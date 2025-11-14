Luísa Sonza negou qualquer rivalidade com Anitta - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza negou qualquer rivalidade com Anitta Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 21:25

Rio - Luísa Sonza deu explicações a um fã de Anitta após não mencionar a cantora durante entrevista para um veículo argentino no qual comentou a expansão do funk mundialmente. A artista apontou o efeito como um resultado "natural" devido a globalização.

fotogaleria

"Acredito que a internet ajuda muito isso. Temos muitos artistas aqui no Brasil incríveis de funk, de muitos ritmos. É uma mistura cultural muito grande. Nós somos um país muito grande, e temos muita música, muita cultura. [...] O mundo está vendo que a América Latina é incrível e muito grande", disse ela.

Com a repercussão, Luísa Sonza respondeu o internauta que mencionou outros artistas que destacaram a importância de Anitta para o reconhecimento do funk internacionalmente. "Forçação ridícula de rivalidade, nessa bateria de entrevistas falei e falo dela sempre. Falei pra eles no sentido de ser natural algo tão bom viralizar entre várias outras coisas que se você fosse decente colocaria aqui. Me desculpem mas é nojento e deprimente rivalizar artistas e ainda mais artista mulheres", escreveu no TikTok.