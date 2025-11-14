João Luiz Pedrosa lamentou perda da mãe em texto nas redes sociaisReprodução/Instagram
Ex-BBB João Luiz Pedrosa faz homenagem após morte da mãe: 'Fica em paz'
Influenciadora recebeu o carinho dos amigos nas redes sociais
Ana Castela ironiza tamanho de aliança e provoca Zé Felipe: 'Vergonha de me mostrar'
Cantora comparou seu anel com um casal de amigos
Fernanda Lima revela bronca em Rodrigo Hilbert por atitude com os filhos
Casal teve divergência após ator passar por cima das decisões da apresentadora para agradar os herdeiros
Ronan Souza desabafa sobre término com Pocah: 'Isso dói'
Os dois ficaram juntos por seis anos
Ex-Fazenda Marina Ferrari anuncia fim de namoro com Gustavo Malafaia
Influenciadora declarou que ex-namorado a magoou 'da forma mais dura'
Patrícia Poeta celebra alta hospitalar do filho após quase dois meses internado
Felipe Poeta passou por uma cirurgia no joelho após contrair infecção
