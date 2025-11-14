João Luiz Pedrosa lamentou perda da mãe em texto nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 18:44

Rio - João Luiz Pedrosa compartilhou um breve texto após a perda da mãe, Lucilene Alvim, nesta sexta-feira (14). O ex-participante do "BBB 21" compartilhou um vídeo alegre da matriarca, que faleceu no dia 12 de novembro.

"Mãe, é assim que eu quero me lembrar de você. Rodeada de amigos gritando seu nome e o quanto te amam. Fica em paz que nós vamos tentar ficar bem por aqui. Te amo e eu vou ser sempre teu filho", escreveu na legenda.

O influenciadora ganhou mensagens de apoio de amigos famosos. "Amigo, eu sinto muito. Meus sentimentos, receba todo o meu amor", comentou Thelma Assis. "Meu pretinho, eu sinto muito! Te envio um abraço forte e sincero, meu lindo! Que os Orixás te confortem e sua Espiritualidade te ampare na administração dos sentimentos", disse Fred Nicácio. "Meus sentimentos. ela continua com você sempre", afirmou Mari Palma.