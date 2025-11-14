Luiza Ambiel - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 14:57

Luiza Ambiel contou aos seus seguidores, nesta sexta-feira (14), que o condomínio de casas onde mora na Granja Viana, em São Paulo, foi invadido por bandidos nesta madrugada. Os criminosos chegaram a fazer moradores vizinhos de reféns e roubaram objetos do local.

Segundo a ex-musa da Banheira do Gugu, os bandidos entraram por uma área vulnerável que não tinha câmeras porque alguns moradores não autorizaram a instalação dos equipamentos até o momento.

"Dormia com as portas abertas, janela encostada, acabou, não tem mais isso. Tem uma área que pega a minha casa e um rio, eles conseguiram entrar por ali. Não se sabe ainda se eles estão numa mata aos arredores", disse.

Ao DIA, Ambiel contou que a polícia ainda está no condomínio. "Agora eu estava saindo, vi a polícia ainda rodando lá dentro. E eles estavam pedindo no grupo dos moradores pra gente ficar em casa, não sair, trancar as portas. Mas sabe como é, tive que sair, tenho que trabalhar. Mas graças a Deus, está tudo bem. Foi praticamente, na rua de cima da minha casa que é beirando o rio", contou.

Ela disse que o casal que teve a casa invadida está traumatizado após três homens fortemente armados roubarem tudo. "A gente fica em pânico. Nesse momento estava eu e minha filha em casa, porta aberta, janela aberta, tudo. A gente está em pânico", contou.

"A casa deles fica uns 500 metros da minha casa, como nunca houve nada ali, sempre foi muito seguro... Confesso que fiquei bem apavorada a hora que vi de manhã, mas Deus é grande, Deus é maior", concluiu.