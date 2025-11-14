Matheus, Jéssica Beatriz, Leonardo, Zé Felipe, Monyque Isabella e João GuilhermeReprodução / Instagram
Segundo o post que viralizou, Leonardo desembolsaria R$ 50 mil mensais para contemplar os cinco herdeiros: Pedro Leonardo, 38; Monyque Isabella da Costa, 34; Jéssica Beatriz Costa, 31; Zé Felipe, 27; e Matheus Vargas, 26. João é o caçula.
Nos comentários, internautas reagiram com humor. "Me adota, me adota", disse uma seguidora. "Eu só precisaria de R$ 2 mil por mês", afirmou uma usuária. "Ainda dá tempo de me reconhecer como filha?", questionou outra.
Leonardo é casado com Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Pedro Leonardo é fruto do casamento do cantor com Maria Aparecida Dantas, sua primeira mulher. Monyque Isabella nasceu da relação com Sandra Helena. Jéssica é filha de Priscila Beatriz. Matheus, que veio ao mundo no mesmo ano que Zé, é filho de Liz Vargas. João Guilherme é resultado do relacionamento do sertanejo com Naira Ávila.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.