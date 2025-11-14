Matheus, Jéssica Beatriz, Leonardo, Zé Felipe, Monyque Isabella e João Guilherme - Reprodução / Instagram

Matheus, Jéssica Beatriz, Leonardo, Zé Felipe, Monyque Isabella e João GuilhermeReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2025 13:03

Rio - João Guilherme, de 23 anos, chamou atenção ao comentar um post no Instagram que afirmava que o pai, Leonardo paga R$ 10 mil por mês a cada um dos filhos. A publicação dizia que o sertanejo mantém a mesada mesmo após eles alcançarem a maioridade e seguirem suas carreiras.

Ao ver a informação, o ator deixou uma resposta bem-humorada e sugeriu que não recebe o valor mencionado. "Só não me avisaram então", escreveu.



Segundo o post que viralizou, Leonardo desembolsaria R$ 50 mil mensais para contemplar os cinco herdeiros: Pedro Leonardo, 38; Monyque Isabella da Costa, 34; Jéssica Beatriz Costa, 31; Zé Felipe, 27; e Matheus Vargas, 26. João é o caçula.



Nos comentários, internautas reagiram com humor. "Me adota, me adota", disse uma seguidora. "Eu só precisaria de R$ 2 mil por mês", afirmou uma usuária. "Ainda dá tempo de me reconhecer como filha?", questionou outra.



Leonardo é casado com Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Pedro Leonardo é fruto do casamento do cantor com Maria Aparecida Dantas, sua primeira mulher. Monyque Isabella nasceu da relação com Sandra Helena. Jéssica é filha de Priscila Beatriz. Matheus, que veio ao mundo no mesmo ano que Zé, é filho de Liz Vargas. João Guilherme é resultado do relacionamento do sertanejo com Naira Ávila.