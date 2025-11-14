Poliana Rocha celebra aniversário ao lado de familiares na Fazenda TalismãReprodução / Instagram

Rio - Poliana Rocha completou 49 anos nesta quinta-feira (13). Para celebrar mais uma 'primavera', a mulher do cantor Leonardo, de 62, reuniu amigos e familiares na Fazenda Talismã, em Jussara, Goiás. Através das redes sociais, ela compartilhou registros da festa intimista.
"Nada é mais especial que celebrar a vida com amor, carinho e boas memórias", escreveu Poliana na legenda da publicação. A comemoração teve direito a mesa do bolo com guloseimas e decorações compostas por bexigas em tons de rosa e flores coloridas.
A aniversariante posou para cliques ao lado da mãe, Eponina, do marido, do filho, Zé Felipe, e dos netos, Maria Alice, de 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1. Os pequenos são frutos do antigo casamento do dono do hit "Roça em Mim" com Virginia Fonseca.
Filhos de Leonardo de outras relações, João Guilherme e Jessica Beatriz Costa também comemoraram ao lado da madrasta.