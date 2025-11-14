Thais Carla se emociona em parque aquáticoReprodução/Instagram

Rio - Thais Carla, 34 anos, se emocionou ao compartilhar em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece descendo um tobogã em um parque aquático na tarde desta sexta-feira (14). A influenciadora, que havia sido hospitalizada recentemente após sofrer um desmaio, já está se sentindo melhor e aproveita férias em Fortaleza ao lado do marido, Israel Reis, e das filhas, Maria Clara e Eva.
Durante um dos momentos de lazer em família, Thais registrou a experiência e publicou o vídeo nas redes sociais. Visivelmente emocionada, ela celebrou a conquista: “Não dá pra descrever a emoção. Consegui descer em um tobogã! AAAAHHHH!!!!”, escreveu na legenda.
A dançarina passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano e já eliminou cerca de 75 kg. Desde então, vem compartilhando com os seguidores todas as etapas de sua transformação corporal. Em um vídeo recente no YouTube, Thais fez um tour pelo próprio corpo e contou que pretende realizar novas cirurgias para ajustar áreas afetadas após o emagrecimento significativo.