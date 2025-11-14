Gretchen desabafa sobre críticas - Reprodução/Instagram

Gretchen desabafa sobre críticas Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 10:28 | Atualizado 14/11/2025 10:58

Rio - Aos 66 anos, Gretchen não gostou de ler críticas sobre o PMMA (polimetilmetacrilato), produto usado na harmonização do bumbum feita essa semana e desabafou em uma live nesta sexta-feira (14) no Instagram.

fotogaleria

"Tem aquela galera feminina, invejosa, recalcada, frustrada, mal amada, que vai falar coisa que não sabe. Já esclareci isso em alguns vídeos essa semana, PMMA não é hidrogel e nem silicone industrial. O PMMA que usei, uso e vou continuar usando se for necessário é o Biossimetric, este é o verdadeiro", disse.



A cantora falou que o que não for PMMA verdadeiro, não é feito por médicos, é feito por clandestinos. "Este produto só se vende com nota fiscal para os médicos. Não adianta vocês chegarem lá nas matérias e comentarem: 'PMMA mata', 'você é louca'... A bunda é minha, a perna é minha e eu uso no meu corpo o que eu quiser", disparou.

O PMMA (polimetilmetacrilato) é uma substância sintética amplamente usada em preenchimentos corporais. No entanto, o material gera discussões na comunidade médica, pois não é absorvido pelo organismo e, em alguns casos, pode causar reações adversas.



"A opinião sobre mim só importa para uma pessoa, para mim mesma. Se eu me olhar no espelho e achar eu perfeita, como estou realmente porque estou num momento tão pleno da minha vida, meu rosto está maravilhoso e o PMMA também. Estou com uma bunda maravilhosa", completou.



Gretchen falou que comentários maldosos só atingem a própria pessoa. "Eu quando vejo uma mulher se cuidando, eu apoio, eu digo que ela é linda, que ela é incrível, é assim que eu lido. As mulheres deviam ser assim umas com as outras, mas, vocês, frustradas, infelizes, que não se amam e precisam críticar, podem criticar, na minha rede eu vou bloquear. As minhas seguidoras são mulheres felizes, bem cuidadas, amadas, que gostam de me elogiar", concluiu.