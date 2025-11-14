Gretchen desabafa sobre críticas Reprodução/Instagram
A cantora falou que o que não for PMMA verdadeiro, não é feito por médicos, é feito por clandestinos. "Este produto só se vende com nota fiscal para os médicos. Não adianta vocês chegarem lá nas matérias e comentarem: 'PMMA mata', 'você é louca'... A bunda é minha, a perna é minha e eu uso no meu corpo o que eu quiser", disparou.
"A opinião sobre mim só importa para uma pessoa, para mim mesma. Se eu me olhar no espelho e achar eu perfeita, como estou realmente porque estou num momento tão pleno da minha vida, meu rosto está maravilhoso e o PMMA também. Estou com uma bunda maravilhosa", completou.
Gretchen falou que comentários maldosos só atingem a própria pessoa. "Eu quando vejo uma mulher se cuidando, eu apoio, eu digo que ela é linda, que ela é incrível, é assim que eu lido. As mulheres deviam ser assim umas com as outras, mas, vocês, frustradas, infelizes, que não se amam e precisam críticar, podem criticar, na minha rede eu vou bloquear. As minhas seguidoras são mulheres felizes, bem cuidadas, amadas, que gostam de me elogiar", concluiu.
