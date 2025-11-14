Bruna Marquezine relembra conversa com Xuxa sobre Angélica: ’Acho que não gosta muito de mim’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 14/11/2025 09:52

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, participou do "Angélica ao Vivo", do GNT, desta quinta-feira (13), e revelou uma situação divertida envolvendo a mulher de Luciano Huck. A atriz acreditava que a apresentadora "não gostava muito dela" e chegou a comentar a situação com Xuxa Meneghel. A história, entretanto, teve uma grande reviravolta.

"Minha questão com mensagem é que faço de tudo um pouco. Respondo mentalmente, digitei várias vezes e esqueci de enviar. Quando é uma mensagem de alguém que eu gosto muito, eu falo: 'Ai, tenho que tirar um tempo para responder direito'. Nunca mais", afirmou. Angélica disse: "Fiquei arrasada que ela não respondia minhas mensagens".

Em seguida, Bruna lembrou de um jantar com Xuxa e a filha da loira, Sasha, em que elas falaram sobre Angélica. "Sempre falei com muito carinho dela. Falei assim: 'Ah, acho que ela não gosta muito de mim'. A Xuxa falou: 'Por que?'. Falei: 'Ah, não sei', citei umas coisas. Falei: 'Ela fez um programa super legal e ela nunca me chamou para esse programa'. A Xuxa fez: 'Ela falou que te chamou, e você (não respondeu)'".

A atriz reagiu: "Claro que não. Ela nunca me chamou. Ela fazendo essa fofoca?... Fui abrindo o celular e tinha um áudio enorme dela, que eu nunca tinha nem escutado". Angélica admitiu: "Ela me ignorou, Xuxa. Essa menina não gosta de mim. A mesma coisa. A gente está se amando".

Veja:

Sim, aconteceu: Bruna Marquezine quase não veio porque… simplesmente não viu a mensagem da Angélica. A vida de quem não checa o celular, né? #AngélicaAoVivo pic.twitter.com/7MQrUkXvHM — Canal GNT (@canalgnt) November 14, 2025 'Guarda compartilhada' de cachorros com João Guilherme

A atriz também falou sobre a paixão por cachorros e até levou um dos bichinhos de estimação, a cadelinha Chihiro, ao programa. Bruna deu detalhes da adoção da pet e do outro cãozinho, Haku, durante uma viagem ao Japão com o ex-namorado, João Guilherme.



"Ano passado eu tive a sorte e alegria de ir duas vezes ao Japão. Fiquei completamente apaixonada, é uma viagem transformadora. [...] Ela veio de lá. Eu fui uma vez [ao Japão] e fiquei encantada com os cachorros de lá. Aí eu voltei meses depois e já saí do Brasil com essa intenção".



"Nessa viagem eu fui com o meu namorado da época e ele pegou um. Eles são 'irmãos'. Tenho [guarda compartilhada]. [...] Quando estávamos recebendo os documentos dos cachorros, descobrimos que eles nasceram no mesmo dia. São raças diferentes, ele é um salsichinha. E eles amam ficar juntos".



Discretos, Bruna e João iniciaram o namoro em agosto de 2024. Apesar do término anunciado em fevereiro deste ano, existem rumores de que o casal ainda está junto devido às aparições públicas.

'Crise dos 30'

Bruna, ainda, revelou que sofreu com a crise dos 30 anos por conta da pressão que sentia do meio artístico sobre o envelhecimento. "Quando eu tinha 28 ou 29 anos eu comecei a me questionar sobre algumas coisas e eu ficava chateada por estar me questionando sobre o que ia mudar. E é meio doido, porque a indústria fica mandando sinais de que você está envelhecendo... Com 28 anos!".

"É uma realidade para mulher que é muito cruel, e eu me vi me questionando sobre isso. E eu quero ser mãe. Aí bate a loucura e você pode encontrar um médico indelicado que vai falar sobre o tempo. Mas assim que eu fiz 30 anos, eu achei o máximo", relembrou.