Caetano Veloso e Pretinho da Serrinha durante showVictor Chapetta / BrazilNews

Publicado 14/11/2025 08:41

Rio - Pretinho da Serrinha realizou o primeiro show do "Batuke do Pretinho", na Varanda do Vivo Rio, na Zona Sul, nesta quinta-feira (13), e recebeu um convidado pra lá de especial no palco: Caetano Veloso. Na ocasião, o cantor baiano entoou sucessos como "Queixa", "Desde que o samba é samba", "Reconvexo" e "Sozinho".

Mart'nália também participou do evento. Ela cantou a música "Roda Ciranda" e algumas outras. A cantora encantou a plateia com seu carisma e talento.

O "Batuke do Pretinho" acontecerá todas as quintas, no Vivo Rio, até o fim do ano, com grandes convidados: Lulu Santos (20/11), Os Garotin (27/11), Fernanda Abreu e Zeca Pagodinho (4/12), Maria Rita (14/12) e Xande de Pilares (21/12).

Criado em Madureira, no berço de uma das escolas mais tradicionais do samba carioca, Pretinho da Serrinha cresceu cercado por música, se tornando mestre de bateria do Império Serrano com apenas 10 anos de idade. De 2012 a 2014, recebeu cinco indicações ao Grammy Latino, sendo vencedor de três delas como produtor musical ao lado de Maria Rita, Martinho da Vila e Xande de Pilares. Ele é autor de sucessos como Autor de hits como "Burguesinha", "Feliz Alegre e Forte", "Felicidade" e "Mina do Condomínio".



