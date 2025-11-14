Caetano Veloso e Pretinho da Serrinha durante showVictor Chapetta / BrazilNews
Caetano Veloso participa do show de Pretinho da Serrinha no Rio
Mart'nália também subiu ao palco
Reynaldo Gianecchini ganha festa de aniversário e surpresa da mãe no teatro
Familiares do ator participaram de comemoração após espetáculo
Gominho passa por cirurgia para remover pedras no rim
Apresentador fez desabafo sobre repouso após o procedimento
Gaby Spanic faz harmonização facial e transformação impressiona os fãs
Atriz, recém-saída de 'A Fazenda 17', fez seis procedimentos no rosto
Luísa Sonza rebate acusação de rivalidade com Anitta: 'Deprimente'
Cantora foi criticada ao falar sobre expansão do funk em entrevista
Após eliminar 75 kg, Thais Carla se emociona ao descer tobogã
Influenciadora passou por cirurgia de redução de estômago em abril deste ano
Shawn Mendes visita floricultura em Salvador e surpreende funcionária
Cantor canadense está passeando pelo Brasil