Paolla Oliveira experimenta lingeries para o Ano NovoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/11/2025 10:43

Rio - Paolla Oliveira, de 43 anos, já iniciou os preparativos para o Réveillon 2026! A atriz compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (13), um vídeo experimentando lingeries de diferentes cores. De acordo com a superstição, o tom da calcinha e sutiã - assim como o das roupas - usados na virada atrai o desejo para o Ano Novo.

"Gente, estou confusa. Que cor que traz o que? Por via das dúvidas vou usar todas. Usa uma cor achando que está trazendo uma coisa, está trazendo outra. Não vamos errar na cor das calcinhas", brincou a atriz, ao fazer publicidade para uma marca de roupa íntima.

Em seguida, provou modelitos na cor branca e amarela, que significam, respectivamente, paz e prosperidade. "Uma roxinha só para não ter problema", disse ela, que também perguntou se os seguidores seguem alguma tradição na virada do ano:

"Vocês também tem isso, cor de calcinha no Réveillon? Pode ser cor de calcinha, pular onda, comer lentilha, comer uva. Se for levar a sério essa coisa da calcinha vai ser complicado. Vou ter que usar todas. Uma por cima da outra", falou Paolla, em tom descontraído.

Elogios

Nos comentários, internautas não pouparam elogios, como: "Essa mulher é um monumento"; "Ela é perfeita, sem defeitos"; "Eu fico hipnotizada quando vejo Paolla. Eita mulher carismática, linda e sensual"; "Minha nossa senhora da perfeição"; "Essa mulher é surreal de linda" e "Maravilhosa".