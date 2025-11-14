De biquíni, Thaila Ayala aproveita lagoa no CearáReprodução de vídeo / Instagram

Rio - Thaila Ayala, de 39 anos, mostrou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (14), que está aproveitando uns dias de descanso em Preá, no Ceará. Hospedada num resort luxuoso, a atriz curtiu um banho de lagoa.
"Bom dia do paraíso", escreveu Thaila na legenda do post. Antes de ir para a água, a atriz se alongou. Para a ocasião, vestiu biquíni marrom e saída de praia no modelo saia da mesma cor.
"Gente, é muito impressionante", disse ela nos stories do Instagram, ao mostrar a paisagem composta por areia, palmeiras e céu azul. "Dimensão de tempo e espaço é outra".
Thaila recebeu muitos elogios de internautas nos comentários da publicação. "Perfeita", opinou uma usuária das redes sociais. "Maravilhosa", expressou um admirador. "Linda demais", expressou um seguidor. "Belíssima", comentou outra pessoa. 