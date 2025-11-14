Mauro de Sousa se declara para Rafael Piccin - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2025 11:42 | Atualizado 14/11/2025 11:43

Rio - Filho de Mauricio de Sousa, Mauro Sousa comemorou 18 anos de relacionamento com o produtor Rafael Piccin com uma homenagem no Instagram, nesta sexta-feira (14). "Agora somos maiores de idade", escreveu ele na legenda.

No vídeo postado, além de fotos com vários momentos do casal, ele escreveu algumas reflexões e declarações. "A maneira como nos amamos também é um reflexo da época e da sociedade na qual vivemos e essa realidade influencia involuntariamente, do que é individualidade, do que é fidelidade. Mas às vezes essas predefinições são muito genéricas para a complexidade dos nossos sentimentos e vontades, nosso entendimento do que é um relacionamento. E entender isso é muito importante para a nossa saúde afetiva", disse.



Mauro, de 37 anos, mantém um casamento "aberto" com Rafael e os dois moram em casas separadas. "Por isso amar o Rafa é uma constante desconstrução de padrões e uma constante busca pela nossa autenticidade, o que nos torna únicos, imperfeitos, livres como uma obra viva em constante reforma, feita à mão, por nós dois. Te amo, Rafa, pelo que escolhemos ser juntos", completou.