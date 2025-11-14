Xande surpreendeu público em fila - Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2025 14:50

Rio - Fãs que lotaram o show de Xande de Pilares na noite desta quinta-feira (13) no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, ganharam uma surpresa do cantor. Vendo que muitas pessoas ainda aguardavam por um ingresso do lado de fora, o artista, que se apresenta toda semana no local, fez questão de iniciar o show na fila.



Em vídeo que circula nas redes sociais, o sambista aparece cantando a música “Talvez”, do repertório do grupo Revelação, diante de dezenas de fãs, na área externa do bar.



As imagens mostram ainda as pessoas cantando junto com Xande, com os celulares erguidos para gravar o momento. Depois da breve interação, ele volta para o palco.

