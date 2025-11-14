Scheila Carvalho ganha colo de Carla Perez em reencontro - Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2025 14:36

Rio - Amigas há 28 anos, Scheila Carvalho, 52, e Carla Perez, 47, se encontraram durante a festa de aniversário do amigo Will Bettencourt, em Salvador, Bahia. As duas lembraram o período em que se apresentavam com o grupo "É o Tchan", na década de 1990.

"A noite ficou ainda mais especial com Carla Perez, minha comadre e eterna inspiração", escreveu Scheila nas redes sociais, que recebeu colo da amiga durante o evento.



O aniversário de Will contou com shows de Xanddy, Péricles e Wanessa Camargo. Em suas redes sociais, Scheila descreveu a experiência: "Um dia eu sonhei e realizei. E, agora, a vida me presenteia com algo ainda maior: participar do sonho de outras pessoas. No dia 11/11, nosso amigo Will Bettencourt comemorou seus 35 anos no clima delicioso dos anos 2000. Ele quis celebrar ao lado dos ícones de sua geração. E eu, claro, aceitei o convite de estar lá para dançar com ele" "A noite ficou ainda mais especial com Carla Perez, minha comadre e eterna inspiração", escreveu Scheila nas redes sociais, que recebeu colo da amiga durante o evento.O aniversário de Will contou com shows de Xanddy, Péricles e Wanessa Camargo. Em suas redes sociais, Scheila descreveu a experiência: "Um dia eu sonhei e realizei. E, agora, a vida me presenteia com algo ainda maior: participar do sonho de outras pessoas. No dia 11/11, nosso amigo Will Bettencourt comemorou seus 35 anos no clima delicioso dos anos 2000. Ele quis celebrar ao lado dos ícones de sua geração. E eu, claro, aceitei o convite de estar lá para dançar com ele"

"Cheguei com um look em homenagem ao Funk do Tchan. Depois, troquei para um look especial, em homenagem ao icônico Tchan na Selva. Duas fases da minha história reencontrando o presente de um jeito mágico. A festa 'Will nos Anos 2000' foi uma viagem no tempo, cheia de emoção", finalizou.



