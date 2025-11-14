Scheila Carvalho ganha colo de Carla Perez em reencontroReprodução / Instagram
"A noite ficou ainda mais especial com Carla Perez, minha comadre e eterna inspiração", escreveu Scheila nas redes sociais, que recebeu colo da amiga durante o evento.
O aniversário de Will contou com shows de Xanddy, Péricles e Wanessa Camargo. Em suas redes sociais, Scheila descreveu a experiência: "Um dia eu sonhei e realizei. E, agora, a vida me presenteia com algo ainda maior: participar do sonho de outras pessoas. No dia 11/11, nosso amigo Will Bettencourt comemorou seus 35 anos no clima delicioso dos anos 2000. Ele quis celebrar ao lado dos ícones de sua geração. E eu, claro, aceitei o convite de estar lá para dançar com ele"
