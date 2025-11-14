Casamento de Narcisa Tamborindeguy e Boninho - Reprodução

14/11/2025

Rio - Após Narcisa Tamborindeguy afirmar que Boninho é um péssimo pai para sua filha Marianna , internautas resgataram um vídeo de uma entrevista do diretor à Tatá Werneck, no "Lady Night", em 2022, no qual ele fala mal do seu casamento com a socialite.

A apresentadora perguntou sobre sua ex-mulher e ele respondeu dando risada: "Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida".

Tata quis saber como Narcisa avisou quando estava grávida da filha deles. "Estou grávida, acorda", disse a humorista aos gritos. O diretor soltou: "Ai, que loucura", um dos bordões de Narcisa. Na sequência, ele disparou: "Cansa, né? Imagina fazer isso o dia inteiro".

A apresentadora ainda perguntou se ela falava seus bordões na cama. "Não me lembro", disse Boninho.

A entrevista viralizou e o diretor do "The Voice Brasil' foi detonado nas redes sociais.



