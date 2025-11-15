Angélica, Luciano Huck e Andre Marques celebram sexta-feira com churrasco entre amigosReprodução / Instagram
Andre Marques foi responsável pelo cardápio da noite e preparou um arroz do mar para os convidados, além de oferecer carnes na brasa.
‘Não foi minha vontade’: Silvânia Aquino quebra silêncio sobre saída do Calcinha Preta
Após 25 anos no grupo, cantora desabafa e confirma que não há possibilidade de retorno
Júlio Cocielo é flagrado na festa de aniversário de Tata Estaniecki
A presença do influenciador surpreendeu fãs do ex-casal, que anunciou o divórcio em outubro
‘Dói até pra cantar’: Justin Bieber revela ter sofrido lesão na costela
Cantor explicou que a queda de um skate elétrico resultou em uma dolorosa lesão
Leonardo abre a mala de viagem e diverte fãs ao revelar itens inusitados
Cantor segue uma dica aprendida com Hebe Camargo para montar seu kit pessoal
Poliana Rocha realiza sonho de babá de Maria Flor
Prestes a se casar, Carina se emocionou com o presente da pela influenciadora
Tata Estaniecki celebra 32 anos com festa na piscina
Recém-divorciada, a influenciadora optou por organizar a comemoração deste ano na casa da irmã
