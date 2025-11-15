Angélica, Luciano Huck e Andre Marques celebram sexta-feira com churrasco entre amigosReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A sexta-feira (14) reservou momentos de descontração para Angélica, Andre Marques e Luciano Huck. Após o sucesso do programa "Angélica Ao Vivo", o trio reuniu amigos, entre eles Patrícia Ramos e Aline Wirley, para um jantar e churrasco especial em casa.
fotogaleria
Angélica, Luciano Huck e Andre Marques celebram sexta-feira com churrasco entre amigos - Reprodução / Instagram
Angélica, Luciano Huck e Andre Marques celebram sexta-feira com churrasco entre amigos - Reprodução / Instagram
Angélica, Luciano Huck e Andre Marques celebram sexta-feira com churrasco entre amigos - Reprodução / Instagram
Angélica, Luciano Huck e Andre Marques celebram sexta-feira com churrasco entre amigos - Reprodução / Instagram
Angélica, Luciano Huck e Andre Marques celebram sexta-feira com churrasco entre amigos - Reprodução / Instagram

Andre Marques foi responsável pelo cardápio da noite e preparou um arroz do mar para os convidados, além de oferecer carnes na brasa.
Nas redes sociais, o ator e apresentador compartilhou fotos do encontro e comentou: "Sobre ontem à noite! Estamos muito apegados no Angélica Ao Vivo que só quinta à noite não dá rs . Fiz um arroz do mar para nossa amada equipe a convite da irmã Angélica! Mas, claro, levei uma carninha também e arrumei um 'sous-chef' brabo para me ajudar, né, Luciano Huck?"