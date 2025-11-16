Wanessa Camargo grava audiovisual no Rio - Roberto Filho / Brazil News

Publicado 16/11/2025 10:44

Rio - Wanessa Camargo realizou um show especial no Qualistage, no Rio, neste sábado (15), para marcar seus 25 anos de carreira. A apresentação, que gerou a gravação de um novo audiovisual, "Metamorfose", ocorreu no mesmo local onde a cantora registrou o primeiro DVD da trajetória artística.

Os filhos da cantora, José Marcos e João Francisco, estiveram no evento e acompanharam a apresentação da mãe na plateia. Os dois são frutos do casamento com Marcus Buaiz, encerrado em 2022. O pai de Wanessa, Zezé Di Camargo, não compareceu, mas Graciele Lacerda, mulher do sertanejo, marcou presença.



A noite também contou com a participação de Maite Perroni, ex-integrante do RBD. A artista mexicana posou ao lado de Wanessa nos bastidores e subiu no palco para cantar.

Allan Souza Lima, colega de Wanessa no "Dança dos Famosos", da TV Globo, e apontado como interesse amoroso da cantora após flagras recentes, esteve no local.