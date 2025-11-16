Dua Lipa canta Caetano Veloso e Carlinhos Brown em apresentação em São Paulo Reprodução / Instagram
Carlinhos Brown dividiu com Dua a interpretação de "Magalenha", composição popularizada por Sérgio Mendes. Minutos depois, Caetano surgiu de surpresa. Ao lado dos dois artistas brasileiros, Dua apresentou "Margarida Perfumada", clássico da Timbalada.
A passagem da artista pelo país integra a turnê dedicada ao seu terceiro álbum de estúdio. Embora o repertório esteja centrado no novo trabalho, hits como “New Rules”, “Physical” e “Don’t Start Now” continuam no setlist. Assim como em outras cidades do roteiro internacional, Dua inclui músicas locais, e no Brasil preparou uma seleção divulgada em uma playlist no Spotify.
A agenda nacional segue com apresentação no Rio, marcada para o próximo sábado (22). Na capital fluminense, todos os setores ainda possuem ingressos disponíveis.
dua lipa com carlinhos brown e caetano veloso = nasceu o novo tribalistas pic.twitter.com/TXiaV2HQKi— matheus (@whomath) November 16, 2025
Dua lipa y Carlinhos Brown cantando juntos “Magalenha” @ Brasil pic.twitter.com/s1E1q6OUT4— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 16, 2025
Dua Lipa, Caetano Veloso e Carlinhos Brown juntos, esse é o tweet! pic.twitter.com/G7xFVE0Yr2— POPTime (@siteptbr) November 16, 2025
