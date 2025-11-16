Dua Lipa canta Caetano Veloso e Carlinhos Brown em apresentação em São Paulo - Reprodução / Instagram

Dua Lipa canta Caetano Veloso e Carlinhos Brown em apresentação em São Paulo Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2025 09:40 | Atualizado 16/11/2025 09:41

Rio - Dua Lipa iniciou a turnê Radical Optimism no Brasil com apresentação no Estádio do MorumBis, em São Paulo, neste sábado (15). A cantora convidou Caetano Veloso e Carlinhos Brown para participações especiais.



Carlinhos Brown dividiu com Dua a interpretação de "Magalenha", composição popularizada por Sérgio Mendes. Minutos depois, Caetano surgiu de surpresa. Ao lado dos dois artistas brasileiros, Dua apresentou "Margarida Perfumada", clássico da Timbalada.



A passagem da artista pelo país integra a turnê dedicada ao seu terceiro álbum de estúdio. Embora o repertório esteja centrado no novo trabalho, hits como “New Rules”, “Physical” e “Don’t Start Now” continuam no setlist. Assim como em outras cidades do roteiro internacional, Dua inclui músicas locais, e no Brasil preparou uma seleção divulgada em uma playlist no Spotify.

O evento na capital paulista também atraiu personalidades. Shawn Mendes, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas marcaram presença na área VIP.



A agenda nacional segue com apresentação no Rio, marcada para o próximo sábado (22). Na capital fluminense, todos os setores ainda possuem ingressos disponíveis.







Confira: