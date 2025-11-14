CNN PRIMETIME - Reprodução/CNN Brasil

Publicado 14/11/2025 00:00

A GloboNews vive um momento complicado no Rio de Janeiro, cidade outrora responsável pela maior audiência nacional da rede. Levantamento obtido com exclusividade pela Canal D aponta que a CNN bateu a rival com cinco programas no domingo, dia 9: Sinais Vitais (0,33 x 0,07), CNN Primetime (0,36 x 0,16), É Negócio (0,12 x 0,08), Esportes S/A (0,09 x 0,03) e Viagem & Gastronomia (0,18 x 0,13) empurraram a concorrente para a segunda colocação entre os canais de notícias.

Melhor da Tarde cola no SBT

A chegada de Chris Flores ao Melhor da Tarde acirrou a disputa pela audiência na faixa das 15h. Em alta desde a estreia de Leo Dias, que entrou para o programa em agosto, a atração da Band conseguiu afugentar os fantasmas da RedeTV! e da TV Cultura, que não raramente chegavam a superar a revista eletrônica. Agora, o projeto disputa o terceiro lugar com o SBT - ontem (12), em São Paulo, ele empatou com o Fofocalizando em 12 dos 18 minutos de confronto, com pico de 2,2.

Bola da vez

GOTTINO - Reprodução/Record

A rejeição do público ao início de Rainha da Sucata fez bem aos índices de audiência do Cidade Alerta. O jornalístico de Reinaldo Gottino conseguiu capturar parte dos telespectadores que não gostaram do novo folhetim do Vale a Pena Ver de Novo e, em diversas capitais, voltou a emplacar picos de primeiro lugar no ibope.



Homenagem na TV

SAMBA TV BRASIL - Divulgação/TV Brasil

O Samba na Gamboa do próximo domingo (16), às 13h na TV Brasil, homenageará o cantor e compositor Reinaldo, o Príncipe do Pagode. A apresentadora Teresa Cristina receberá o sambista Nego Alvaro, um dos ícones da nova geração do gênero. "Reinaldo estava sempre ao lado dos fãs, nas rodas de samba. Não aparecia muito na mídia", relembrou Teresa em 1ª mão para a Canal D.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela Êta Mundo Melhor!, que está fazendo milagre no horário das 18h da Globo. Mesmo com Rainha da Sucata em queda livre, a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson consegue remar por conta própria e entrega com índices relevantes para os telejornais locais, que se tornaram a maior audiência diária da Globo no Painel Nacional de Televisão.



É flop... o documentário Caso Eloá – Refém Ao Vivo, lançado pela Netflix. A produção não conta com absolutamente nada de novo. São 1h12min de um chatíssimo jogo de empurra-empurra, em que nenhuma das partes ouvidas pelos produtores tem a capacidade de ter um pingo de autocrítica.