Confirmada em 'Três Graças', Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Após ser confirmada na novela "Três Graças" , da TV Globo, Viviane Araujo, de 50 anos, marcou presença no ensaio de rua do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (13). De cropped e shortinho, a rainha de bateria da agremiação exibiu o corpo escultural, deu um show de samba no pé e esbanjou simpatia ao lado dos outros integrantes da escola.

Musas da vermelha e branca da Tijuca, Renata Frisson, a Mulher Melão, Bruna Griphao, MC Rebecca, Gkay e Bianca, também estiveram no ensaio, assim como a atriz Carla Cristina Cardoso.

Em 2026, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. A agremiação será a última escola do Grupo Especial a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.



Relatar erro