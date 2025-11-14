Publicidade
Confirmada em 'Três Graças', Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro
Musas da escola também marcaram presença na Zona Norte, nesta quinta-feira (13)
Rio - Após ser confirmada na novela "Três Graças", da TV Globo, Viviane Araujo, de 50 anos, marcou presença no ensaio de rua do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (13). De cropped e shortinho, a rainha de bateria da agremiação exibiu o corpo escultural, deu um show de samba no pé e esbanjou simpatia ao lado dos outros integrantes da escola.
Musas da vermelha e branca da Tijuca, Renata Frisson, a Mulher Melão, Bruna Griphao, MC Rebecca, Gkay e Bianca, também estiveram no ensaio, assim como a atriz Carla Cristina Cardoso.
Em 2026, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. A agremiação será a última escola do Grupo Especial a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.
