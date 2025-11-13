Viviane Araújo entra para o elenco de Três Graças - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 13/11/2025 17:19

Rio - Viviane Araújo, de 50 anos, vai integrar o elenco de "Três Graças", novela das 21h escrita por Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva. A atriz confirmou a escalação em vídeo publicado nas redes sociais da TV Globo, nesta quinta-feira (13). "Sim meus amores estarei na TV Globo em 'Três Graças'. Absoluto novelão. Beijo Aguinaldo", disse Viviane.

Primeiras cenas e nova personagem



Viviane grava as primeiras sequências de “Três Graças” em dezembro e comenta o entusiasmo com o novo trabalho. Ela interpreta Consuelo, um amor do passado de Misael (Belo) que movimenta o núcleo ambientado na comunidade fictícia da Chacrinha.

A atriz explica como recebeu o convite: "Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa. Sou amiga e fã do Aguinaldo, e estava acompanhando a construção de ‘Três Graças’, mas não imaginava que o convite chegaria, com a novela em andamento”, conta.

União de sucesso!



A novela marca a terceira parceria da atriz com Aguinaldo Silva. A primeira foi em "Império", há 11 anos, quando Viviane interpretou a manicure Naná e fez dupla de sucesso com Aílton Graça. Em 2018, voltou a atuar em uma trama das 21h do autor, "O Sétimo Guardião", na pele de Neide, uma cabeleireira perfeccionista e detalhista cujo salão era ponto de encontro das mulheres da cidade de Serro Azul.



Vale lembrar que a produção tem de Belo no elenco, ex-companheiro de Viviane, que interpreta Misael. O relacionamento dos dois terminou em meio a polêmicas, quando a atriz o acusou de traição enquanto ele estava preso em Bangu 1. Desde então, ambos não mantêm contato. Viviane chegou a recusar participação em um documentário sobre a vida do cantor, lançado pelo Globoplay no ano passado.