Fernanda Souza é a apresentadora de 'Ilhados com a Sogra' - Reprodução Internet

Publicado 13/11/2025 11:37

Rio - A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (13), que a terceira temporada do reality "Ilhados com a Sogra", apresentado por Fernanda Souza, chegará "em breve" na plataforma de streaming.

"Estamos de volta na ilha, Fernanda Souza! A 3ª temporada de Ilhados com a Sogra chega em breve", diz a legenda da postagem. A apresentadora reagiu: "Uhu! Quem aí já tava morrendo de saudade dos nosso genros, sogras e noras, CURTE meu comentário! Vamo! Mais uma pra nossa conta, Netinha! Te amo!".

No vídeo, Fernanda diz: "Não vejo a hora de vocês verem tudo. De vocês verem o conteúdo, os looks. Vocês vão pirar nos looks", afirma. Algumas imagens dos reality também são exibidas. "Sente só essa brisa anunciando o puro suco do caos", comenta a apresentadora.

O "Ilhados com a Sogra" mostra a relação entre as sogras e suas famílias. Isoladas em uma ilha deserta, elas competem pelo prêmio do reality ao lado dos genros ou noras, enquanto os filhos ficam confinados em um bunker. As últimas temporadas do programa foram um sucesso.