’É minha, mas é uma porcaria’, diz Cariúcha ao se referir à própria música ’Eu Acabo Com Tudo’ - Reprodução / YouTube

Publicado 13/11/2025 09:59

Rio - Cariucha disse que sua música mais famosa, "Eu acabo com tudo", é uma "porcaria". O comentário foi feito durante o programa "Fofocalizando", do SBT, nesta quarta-feira (12), quando o hit foi comparado à canção "É o amor" de Zezé Di Camargo e Luciano.

Ao noticiar que a emissora está preparando especial de fim de ano com Zezé Di Camargo, os apresentadores do programa fizeram comentários cheios de elogio sobre a música "É o amor". "Essa música já tem de muitos anos e parece que essa música, a cada ano que passa, é mais jovem", disse Cariúcha.

Depois, Gabriel Cartolano pediu para a apresentadora cantar um trechinho da canção, e ela soltou a voz. Gaby Cabrini, então, disse que a canção é uma "poesia". Cariúcha, por sua vez, opinou: "Hoje em dia tem muita música porcaria".

Cartonalo lembrou a música da apresentadora: "Eu acabo com tudo, hein". A Cariúcha destacou: "É minha, mas é uma porcaria, mas o povo, gosta, fazer o quê? Eu sou sincera. Em comparação com uma música de qualidade que fala de amor de Zezé Di Camargo e a minha, a minha é uma porcaria, gente. Tenho que ser sincera", respondeu. "É bom para quando está 'mamado' e dançando até o chão", finalizou.

