Ryan (L7nnon) e Lucas (Pedro Henrique Ferreira)Estevam Avellar / TV Globo
Dona de Mim: Ryan celebra liberdade em reencontro com Lucas
Novo chefe do movimento aprova saída do rapper da vida do crime
Ex-apresentador da Globo perde parte da audição em tratamento contra câncer: 'Ouço abafado'
Jonas Almeida afirmou que complicação foi causada por efeito tardio da quimioterapia
João Augusto Liberato faz participação no especial de 43 anos do 'Viva a Noite'
Atração será comandada pelo apresentador Luis Ricardo
'A Fazenda 17': Saory Cardoso vence a prova do fazendeiro
Carol Lekker, Toninho Tornado e Matheus Martins disputam a roça nesta quinta-feira (13)
Lucas Guimarães renova contrato com SBT e promete novidades no programa 'Eita, Lucas!'
Renovação garante nova temporada com quadros inéditos em 2026
Netflix lança documentário sobre caso Eloá e revisita crime de 2008
Jovem teve seu assassinato televisionado