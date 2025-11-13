Ryan (L7nnon) e Lucas (Pedro Henrique Ferreira) - Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 13/11/2025 09:38

Rio - Ryan (L7nnon) finalmente se verá livre da vida do crime, em cena prevista para ir ao ar neste sábado (15), em "Dona de Mim", da TV Globo. Depois da incursão policial na Barreira, comunidade onde vive, o namorado de Kami (Giovanna Lancellotti) será liberado por Miro, novo chefe do movimento, e inicia uma nova fase na vida pessoal.

Mesmo depois de sair da prisão, o rapper se encontrava sob ameaça de Vespa (Victor Andrade) e envolvido com o grupo liderado por ele devido a uma dívida do passado. Ele, inclusive, foi obrigado pelo bandido a participar da operação na comunidade, que o deixará cara a cara com Marlon (Humberto Morais).

Após a incursão, Miro libera Ryan do movimento. Animado, o rapper reencontra o irmão Lucas (Pedro Henrique Ferreira) no galpão de kickboxing e comemora a notícia. No mesmo capítulo, o pai de Dedé (Lorenzo Reis) pedirá Kami em casamento.