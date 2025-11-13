Gerluce confronta Ferette em Três Graças - Reprodução/TV Globo

A vida de Gerluce (Sophie Charlotte) vai se tornar ainda mais complicada nos próximos capítulos de "Três Graças". Depois de tentar denunciar o esquema criminoso de Ferette (Murilo Benício), a jovem acaba vivendo uma situação constrangedora e perigosa.

Gerluce procurou a delegacia para prestar queixa contra a fundação do empresário, responsável por distribuir remédios falsificados na comunidade da Chacrinha. O delegado, no entanto, se recusou a registrar a denúncia, temendo o poder e a influência de Ferette sobre as autoridades locais.Enquanto cumpre suas funções na casa de Arminda (Grazi Massafera) e Josefa (Arlete Salles), Gerluce é surpreendida pela chegada do vilão, que aparece para um encontro íntimo com sua cúmplice. Ao atravessar a sala, ele não perde a oportunidade de provocar a funcionária.“Eu já lhe disse meu nome várias vezes!”, rebate Gerluce, cansada do deboche. “Mas se eu sempre esqueço, isso deve significar alguma coisa, não é?”, ironiza Ferette, com ar de superioridade.“Na verdade, seja qual for seu nome, isso não me interessa. O que eu quero saber é por que, toda vez que entro aqui, você me olha com esse olhar cheio de ódio. Qual é o seu problema comigo?”, questiona o vilão.Gerluce responde, firme, sem baixar a cabeça: “Não tenho problema nenhum com o senhor, doutor Ferette. Apenas meu santo não bateu com o seu, é só isso.”