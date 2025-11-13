Rita BatistaFoto: Engels Miranda/Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O "É de Casa" entra na reta final de 2025 com reformulações que reorganizam a estrutura do programa. Rita Batista, que integrou o time desde 2022, conclui sua participação e segue para a teledramaturgia. A Globo confirmou que a jornalista e atriz fará parte da próxima novela das seis, "A Nobreza do Amor", escrita por Elisio Lopes Jr., Julio Fischer e Duca Rachid.
fotogaleria
Rita Batista - Reprodução / Instagram
Thiago Oliveira, Maria Beltrão, Rita Batista e Talitha Morete são os apresentadores do 'É de Casa' - Kelly Fuzaro / TV Globo
Rita Batista - Kelly Fuzaro/ GNT
Rita Batista - Foto: Engels Miranda/Divulgação
Rita Batista - Manoella Mello / Globo


A escalação movimenta as expectativas em torno da profissional. A produção promete narrativa de época, ambientação detalhada e temas sociais, o que amplia o interesse sobre sua atuação. A mudança ocorre após um ciclo marcado por reportagens de comportamento, passagens pelos estúdios e diálogo constante com o público do matinal.

A saída de Rita reorganiza a dinâmica interna do "É de Casa". A equipe passa a adotar nova lógica editorial, com fortalecimento de quadros fixos e ajustes voltados para ampliar a diversidade de temas nas manhãs de sábado.

"Bem Estar" ganha nova condução

Outra alteração envolve o "Bem Estar", conteúdo dedicado à saúde. A Globo confirmou que Maria Beltrão assume o quadro dentro do próprio "É de Casa". A integração do segmento reforça o movimento de renovação do matinal e estabelece novo formato para a atração.