Rita BatistaFoto: Engels Miranda/Divulgação
A escalação movimenta as expectativas em torno da profissional. A produção promete narrativa de época, ambientação detalhada e temas sociais, o que amplia o interesse sobre sua atuação. A mudança ocorre após um ciclo marcado por reportagens de comportamento, passagens pelos estúdios e diálogo constante com o público do matinal.
A saída de Rita reorganiza a dinâmica interna do "É de Casa". A equipe passa a adotar nova lógica editorial, com fortalecimento de quadros fixos e ajustes voltados para ampliar a diversidade de temas nas manhãs de sábado.
"Bem Estar" ganha nova condução
Outra alteração envolve o "Bem Estar", conteúdo dedicado à saúde. A Globo confirmou que Maria Beltrão assume o quadro dentro do próprio "É de Casa". A integração do segmento reforça o movimento de renovação do matinal e estabelece novo formato para a atração.
