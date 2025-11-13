Saory e Carol provocam Rayane em A Fazenda - Reprodução/Record

Saory e Carol provocam Rayane em A FazendaReprodução/Record

Publicado 13/11/2025 13:47 | Atualizado 13/11/2025 13:47

O clima ficou pesado mais uma vez na sede da 'Fazenda', nesta quinta-feira (13). Saory Cardoso e Carol Lekker tiveram uma briga acalorada com Rayane Figliuzzi.

fotogaleria

As duas cantaram uma música e provocaram chamando a namorada de Belo de "vagabunda". O perfil da influenciadora compartilhou um trecho do vídeo e escreveu: "Saory e Carol cantam musiquinha chamando a Rayane de vagabunda. Trás a lona que as palhaças do circo já estão garantidas!", disse.

"Nossa que ridículas! Precisamos dar uma boa resposta pra elas! Nos unir cada vez mais pra Ray ficar! Vamos com tudoooo ! Que venham as próximas Roças!", escreveu uma seguidora.

"Eu imagino a mãe delas (Carol e Saory) assistindo isso. “Criei uma filha pra fazer isso!?” Quando eu acho que não dá pra piorar, elas se superam. Elas precisam se assistir quando sair pra entenderem o quão ridículas foram dentro desse programa", disse mais uma internauta.

Troca de provocações

Antes disso, após vencer a prova e comemorar o resultado na quarta-feira (12), Saory acabou se envolvendo em uma nova confusão com Rayane dentro da Fazenda. Irritada com a vitória da rival, Rayane afirmou que iria se afastar das tarefas e fez declarações polêmicas durante a discussão.



“Tô com inveja não! Tô falando pra você que não vou fazer nada”, disparou Rayane. “Vou te dar a oportunidade de cuidar da Fazenda toda sozinha. Já que era o sonho dela, vai cuidar sozinha.”



A provocação não passou despercebida por Saory, que respondeu em tom irônico: “Pode aumentar a dose do Rivotril, que você vai ficar dormindo. Já toma pouco!”, disse.



A partir daí, o clima esquentou ainda mais. Rayane reagiu com uma acusação grave, insinuando o uso de anabolizantes por parte da colega: “Você também toma, não? Ah, toma oxandrolona! Por isso que toma! Eu não tomo oxandrolona pra ter shape, não. É proibido, hein?”



Saory retrucou e também fez revelações sobre a adversária: “Ah, produção, agora tem droga, tem oxandrolona. E posso te contar? O médico falou que você tentou e não tinha receita! Peito pra malhar você não tem. Você contou antes da apresentação que fez lipo.”



No fim da briga, Saory voltou a ironizar a peoa: “Produção, o Rivotril tá baixo. Aumenta, porque ela tá [faz sinal de desequilíbrio].”



Rayane, então, se defendeu das provocações e rebateu: “Eu tomo melatonina. E qual o problema de cuidar da saúde mental? Você é preconceituosa com quem cuida da saúde mental?”