Rayane Figliuzzi surge com braço enfaixado após discussão com SaoryReprodução / Record TV

Publicado 13/11/2025 16:51 | Atualizado 13/11/2025 16:57

Rio - Uma discussão entre Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso agitou a sede de "A Fazenda 17" na manhã desta quinta-feira (13). A briga começou por causa da divisão de tarefas e gerou especulações após Rayane aparecer com o braço enfaixado.

Saory, fazendeira da semana, acusou Rayane de não cuidar corretamente dos búfalos e alertou sobre uma possível punição. "Eu não estou mais conseguindo, a minha coluna está doendo muito. Faz lá, fazendeira", disse a namorada de Belo. Rayane rebateu: "Quando você me colocou e me humilhava, eu fazia".

Em determinado momento, Saory subiu em uma das cadeiras da cozinha e leu as regras para a rival. "Criminosa, porca e preguiçosa. Essa é a Ray", gritou. Depois, Saory e Carol Lekker cantaram uma música com a palavra "vagabunda" em direção a Rayane.

Mais tarde, Rayane apareceu com o braço enfaixado, despertando curiosidade entre os participantes. Luiz Otavio Mesquita comentou com Duda Wendling: "Mentira que ela enfaixou a mão! Olha a mão dela, mentira... Será que vão expulsar a Sassa?". Parte das imagens e áudios do episódio foi cortada para assinantes do PlayPlus.

Segundo Kathy Maravilha, Saory teria batido com um balde perto de Rayane enquanto ela dormia, e a participante acabou se machucando ao tentar intervir. "A Saory estava batendo no chão. Ela [Rayane] estava dormindo, e a Saory batendo perto da cabeça dela. A Rayane foi e botou a mão, já para pegar. Mas não pegou", relatou Kathy. Saory foi chamada pela produção para esclarecimentos, mas retornou à sede em seguida.

Enquanto isso, outros peões comentaram sobre a roça da semana, formada por Carol, Toninho Tornado e Matheus Martins. Tornado disse: "Essa mina [Saory] vai chorar tanto se a Carol sair. Aí eu quero ver". Martins acrescentou: "Ela vai ter que mostrar a personalidade de verdade dela. Para o jogo, vai ser maravilhoso".

A equipe de Rayane se manifestou nas redes sociais, afirmando que episódios semelhantes já aconteceram: "Lembrando que a Rayane briga sim, já fez barulho para incomodar Carol dormindo, mas nunca bateu objetos próximos de ninguém e nunca colocou a integridade física de nenhum participante em risco". O time ainda destacou: "Não tivemos acesso às imagens, pois a câmera foi interrompida no momento do incidente".