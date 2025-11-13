Thais Braz, Sarah Andrade e Paula Freitas irão participar do reality - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 23:08

Rio - A quarta temporada de "Túnel do Amor" estreia no dia 19 de novembro no Globoplay e promete novidades. O programa trará as ex-BBBs Sarah Andrade, Thaís Braz e Paula Freitas para mais uma experiência em reality show.

Com 15 episódios, o programa apresentado por Ana Clara é formado por duplas de amigos que devem escolher o parceiro ideal para o outro enquanto embarcam em experimentos vivendo separados nas Casas Solar e Grafite.

Sarah Andrade e Thaís Braz integraram o elenco do "BBB 21", vencido por Juliette Freire. Já Paula Freitas esteve no "BBB 23", que consagrou a vitória de Amanda Meirelles.