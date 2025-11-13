Thais Braz, Sarah Andrade e Paula Freitas irão participar do reality Reprodução/Instagram
Ex-BBBs são confirmadas na 4ª temporada de 'Túnel do Amor'
Thais Braz, Sarah Andrade e Paula Freitas estão confirmadas na atração
Rita Batista deixa o 'É de Casa' e integra elenco de nova novela da Globo
Apresentadora encerra fase no matinal e inicia preparação para 'A Nobreza do Amor'
Viviane Araujo é confirmada no elenco de 'Três Graças'
Atriz retoma parceria com Aguinaldo Silva em nova novela das 21h da Globo
A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi surge com braço enfaixado após discussão com Saory; equipe se pronuncia
Peoas brigaram por causa da divisão de tarefas
Em 'A Fazenda', Saory e Carol provocam Rayane com música: 'Vagabunda'
'Trás a lona que as palhaças do circo já estão garantidas!', escreveu o perfil da namorada de Belo
Terceira temporada de 'Ilhados com a Sogra' chegará 'em breve' na Netflix: 'Puro suco do caos'
'Não vejo a hora de vocês verem tudo', diz a apresentadora Fernanda Souza
