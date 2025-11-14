Gabi Evaristo é anunciada como nova musa do Império Serrano - Divulgação / Império Serrano

Publicado 14/11/2025 11:56 | Atualizado 15/11/2025 19:30

Rio - Gabi Evaristo foi anunciada, nesta quinta-feira (13), como a nova musa do Império Serrano, da Série Ouro, para 2026. A paulistana, formada no Vai-Vai, assume o novo posto após ser convidada pelo presidente Flávio França, marcando sua primeira atuação no Carnaval carioca.



"Agradeço ao presidente Flávio pelo convite e pela confiança. Chegar ao Império Serrano foi como reencontrar um pedaço de casa. Sou filha de uma escola tradicional e entrar em outra com tanta história representa um momento importante da minha caminhada", disse Gabi.

Para o Carnaval 2026, a escola levará o enredo “Ponciá Evaristo Flor do Mulungu”, desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves, que exalta a obra e trajetória da escritora Conceição Evaristo.

Para Gabi, participar de um desfile que homenageia uma figura central da literatura e da representatividade negra amplia o sentido de sua participação na Sapucaí.



“Conceição é uma referência para todas as mulheres pretas do país. Estar nesse desfile é uma forma de reconhecer sua importância e valorizar a representatividade que ela construiu”, afirmou Gabi.

A escola será a quarta a desfilar na Marquês de Sapucaí, no dia 14 de fevereiro.