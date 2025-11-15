Porto da Pedra anuncia Ana Mehri como musa no carnaval de 2026Reprodução/Walace Ximenes

Rio - A Unidos da Porto da Pedra anunciou neste sábado (15) Ana Merhi como sua mais nova musa do Carnaval 2026. A influenciadora mineira, de 28 anos, celebra a oportunidade como um marco pessoal e profissional. “Estou vivendo um grande momento na minha vida. Esse convite é um motivo de celebração, ainda mais porque estou representando a minha amada cidade na maior festa popular de céu aberto do mundo”, afirma a modelo.
Porto da Pedra anuncia Ana Mehri como musa no carnaval de 2026 - Reprodução/Walace Ximenes
Com o desfile marcado para o sábado de Carnaval, a escola levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Das mais antigas da vida, o doce e amargo beijo da noite", criado por Mauro Quintaes e Diego Araújo. 