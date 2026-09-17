Anitta esteve na quadra da Grande RioReprodução do Instagram

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Mylena Moura
Anitta esteve presente na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (16), após ser anunciada como a nova rainha de bateria da agremiação. A majestade também é uma das autoras de um dos sambas finalistas da escola para o Carnaval 2027.
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Anitta foi clicada ao lado de integrantes da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Mestre Fafa e Anitta estiveram na quadra da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Anitta posou ao lado do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Grande Rio, Niel Werneck e Taciana Couto - Reprodução / Instagram
Na quadra da Grande Rio, Anitta convidou a comunidade para a final do samba-enredo e coroação - Reprodução de vídeo / Instagram
Mesmo no início do reinado, a 'Girl From Rio' brilhou, exibindo show de samba à frente dos ritmistas. Para a ocasião, Anitta optou por um body nas cores da escola com recortes no abdômen, shortinho jeans e faixa vermelha na cabeça.
A cantora também posou para cliques ao lado dos integrantes da escola, incluindo o Mestre de Bateria Fabricio Machado, mais conhecido como Fafá; e do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Niel Werneck e Taciana Couto.
Nas redes sociais, o mestre celebrou o encontro, reforçando que foi real. "Para vocês que estão achando que é Inteligência Artificial, não é IA, não. O pessoal está achando que a foto é IA. A gente está trabalhando para domingo", disse ele. "Vai ser tudo. Olha a gente de 'par de jarro'", respondeu Anitta, brincando com o fato dos dois estarem vestindo blusas parecidas.
A rainha também fez um convite para a comunidade de Caxias, neste domingo (20). "Gente, domingo tem a final da escolha do samba aqui na quadra da Grande Rio. Então, eu quero todo mundo aqui para ouvir os sambas finalistas, cantar muito o seu favorito, coroar a rainha e sambar muito o dia inteiro."

Saiba quais são os sambas finalistas

Samba 1 - Ailson Picanço & CIA
Samba 7 - Henrique Bilico & CIA
Samba 11 - Anitta & CIA
Samba 12 - Deré & CIA

Carnaval 2027

Anitta foi anunciada como rainha bateria da escola no dia 6 de setembro. A Poderosa assumiu o posto deixado por Virginia Fonseca em agosto. "Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do Carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e para a história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo", disse a cantora, na ocasião.
No próximo desfile, a escola de Caxias vai levar o enredo "Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". O carnavalesco Antonio Gonzaga abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade.