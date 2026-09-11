Nicole Fagundes será apresentada oficialmente à comunidade como musa da Unidos da Tijuca neste sábado (12) - Reprodução / Davi Borges

Nicole Fagundes será apresentada oficialmente à comunidade como musa da Unidos da Tijuca neste sábado (12)Reprodução / Davi Borges

Publicado 11/09/2026 12:58

Nicole Fagundes vai estrear no Carnaval carioca como musa da Unidos da Tijuca em 2027. Empresária e criadora de conteúdo do segmento fitness, ela será apresentada oficialmente à comunidade neste sábado (12), durante a final de sambas da escola.

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Natural de Ribeirão Preto, Nicole já trabalhou como dançarina em programas de televisão e retomará a relação com a dança no novo posto. "Não consigo sequer mensurar a emoção que estou sentindo. O Carnaval é algo mágico e a Unidos da Tijuca me acolheu, desde o primeiro instante, de uma forma única", afirmou.



Para se preparar para o desfile, a nova musa começou aulas de samba com Egili Oliveira antes mesmo de assumir oficialmente a função. Segundo Nicole, apesar da experiência anterior com dança, o ritmo exige uma preparação específica. Natural de Ribeirão Preto, Nicole já trabalhou como dançarina em programas de televisão e retomará a relação com a dança no novo posto. "Não consigo sequer mensurar a emoção que estou sentindo. O Carnaval é algo mágico e a Unidos da Tijuca me acolheu, desde o primeiro instante, de uma forma única", afirmou.Para se preparar para o desfile, a nova musa começou aulas de samba com Egili Oliveira antes mesmo de assumir oficialmente a função. Segundo Nicole, apesar da experiência anterior com dança, o ritmo exige uma preparação específica.

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"Embora eu sempre tenha dançado, o samba (...) tem suas particularidades e eu quero estar 100% na Avenida. A dança sempre fez parte de mim. Eu fui dançarina, dei aulas, dancei em bandas e, mesmo depois de parar profissionalmente, nunca deixei de dançar", contou.



Morando no Rio de Janeiro há quatro anos, Nicole afirmou que a chegada à Unidos da Tijuca também representa a realização de um desejo de se aproximar mais da cultura carioca. "Embora eu sempre tenha dançado, o samba (...) tem suas particularidades e eu quero estar 100% na Avenida. A dança sempre fez parte de mim. Eu fui dançarina, dei aulas, dancei em bandas e, mesmo depois de parar profissionalmente, nunca deixei de dançar", contou.Morando no Rio de Janeiro há quatro anos, Nicole afirmou que a chegada à Unidos da Tijuca também representa a realização de um desejo de se aproximar mais da cultura carioca.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Montrezor